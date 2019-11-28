2019-11-28T11:59:12+03:00
Общество

Тазовским пенсионерам рассказали, как распознать мошенника

Участники встречи активно участвовали в обсуждении волнующей их темы
Анна Полякова
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Тазовским пенсионерам рассказали, как распознать мошенника Фото: 89.мвд.рфТазовским пенсионерам рассказали, как распознать мошенника Фото: 89.мвд.рф
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В Тазовском районе сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с пенсионерами. Речь идет о профилактике мошенничества. Встреча прошла 27 ноября в Центре соцобслуживания населения «Забота». По статистике именно люди пожилого возраста чаще всего становятся жертвами аферистов.

Пенсионерам рассказали об основных видах и способах совершения обмана, в доступной форме дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников. Особое внимание во время разговора уделили телефонному мошенничеству. После этого тазовчанам дали рекомендации, как действовать, если вам позвонили неизвестные.

Полицейские привели конкретные примеры, в которых граждане лишились своих сбережений. Пожилым северянам подробно разъяснили, как можно было избежать обмана.

Участники мероприятия активно участвовали в обсуждении волнующей их темы, задавали вопросы. Собравшимся роздали памятки «Осторожно, мошенники!», в которых находилась информация об основных преступных схемах мошенников, рекомендации пожилым людям и телефонами служб и организаций, куда можно обратиться в случае обмана или преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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