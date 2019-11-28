2019-11-28T10:10:20+03:00
Общество

Мошенник по телефону выманил у ямальца секретные данные банковской карты

Пенсионер потерял свои сбережения
Анна Полякова
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Телефонный мошенник выманил у ямальца секретные данные банковской картыТелефонный мошенник выманил у ямальца секретные данные банковской картыФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 67-летний мужчина 26 ноября обратился в полицию с заявлением, он просил найти мошенника, который лишил его сбережений.

В ходе проверки выяснилось, что пенсионер разместил объявление на сайте о продаже стиральной машины. Ему позвонил неизвестный мужчина и завил, что собирается купить ее. В разговоре продавец продиктовал звонившему все данные своей банковской карты. После завершения разговора с карты ушли более 9 тысяч рублей.

Полицейскими проводится комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить личность мошенника, причастного к совершению преступления, расследование продолжается, сообщает России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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