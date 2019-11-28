Мошенник по телефону выманил у ямальца секретные данные банковской карты
В Лабытнанги возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 67-летний мужчина 26 ноября обратился в полицию с заявлением, он просил найти мошенника, который лишил его сбережений.
В ходе проверки выяснилось, что пенсионер разместил объявление на сайте о продаже стиральной машины. Ему позвонил неизвестный мужчина и завил, что собирается купить ее. В разговоре продавец продиктовал звонившему все данные своей банковской карты. После завершения разговора с карты ушли более 9 тысяч рублей.
Полицейскими проводится комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить личность мошенника, причастного к совершению преступления, расследование продолжается, сообщает России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU