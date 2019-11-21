Глава Лабытнанги после ЧП в городе посетила филиал «Передвижные электростанции»
Глава Лабытнанги Марина Трескова с энергетиками обсудила ситуацию, связанную со сбоями в подаче электроэнергии в городе. Она посетила филиал «Передвижные электростанции «Лабытнанги».
Новая современная техника, установленная на предприятии, впечатляет. Этим летом установлено новое оборудование, всё работало четко, точно, без сбоев.
- В условиях возрастающих в зимний период нагрузок срабатывает система автоматической защиты умных машин, - пояснили сотрудники ПЭС.
Энергетикам необходимо перенастроить системы автоматической защиты. К работам привлекаются представители завода-изготовителя «Интеллектуальные машины», наладчики из Москвы и Екатеринбурга, сообщили в администрации города.
Резервные источники электроснабжения находятся в круглосуточной готовности. При отключении света оборудование котельных переводят на резервное дизельное топливо. Система отлажена, в дома горожан тепло подается без сбоев.
ИСТОЧНИК KP.RU