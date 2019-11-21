2019-11-21T12:38:43+03:00
Общество

Глава Лабытнанги после ЧП в городе посетила филиал «Передвижные электростанции»

Резервные источники электроснабжения находятся в круглосуточной готовности
Анна Полякова
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Глава Лабытнанги после ЧП в городе посетила филиал «Передвижные электростанции» Фото: lbt.yanao.ruГлава Лабытнанги после ЧП в городе посетила филиал «Передвижные электростанции» Фото: lbt.yanao.ru
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Глава Лабытнанги Марина Трескова с энергетиками обсудила ситуацию, связанную со сбоями в подаче электроэнергии в городе. Она посетила филиал «Передвижные электростанции «Лабытнанги».

Новая современная техника, установленная на предприятии, впечатляет. Этим летом установлено новое оборудование, всё работало четко, точно, без сбоев.

- В условиях возрастающих в зимний период нагрузок срабатывает система автоматической защиты умных машин, - пояснили сотрудники ПЭС.

Энергетикам необходимо перенастроить системы автоматической защиты. К работам привлекаются представители завода-изготовителя «Интеллектуальные машины», наладчики из Москвы и Екатеринбурга, сообщили в администрации города.

Резервные источники электроснабжения находятся в круглосуточной готовности. При отключении света оборудование котельных переводят на резервное дизельное топливо. Система отлажена, в дома горожан тепло подается без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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