2019-11-21T09:11:17+03:00
Происшествия

В администрации Лабытнанги обсудили причины перебоев с электричеством

Градоначальница потребовала от энергетиков исключить повтор ЧП
Анна Полякова
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В администрации Лабытнанги обсудили причины перебоев с электричеством Фото: pixabay.comВ администрации Лабытнанги обсудили причины перебоев с электричеством Фото: pixabay.com
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Чуткая система автоматической защиты электрооборудования стала причинами внеплановых отключений света 16 и 20 ноября. Об этом сообщили на совещании, которое прошло в администрации с руководством филиала «Передвижные электростанции «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».

- Причины перебоев в подаче электроэнергии понятны, но наша совместная задача работать без ЧП. Требую исключить повторений и дать предложения, чтобы свести риски к минимуму, - подчеркивает глава администрации Лабытнанги Марина Трескова.

Накануне в мэрии штаб по обеспечению безопасности электроснабжения города обсудил принимаемые меры и порядок взаимодействия ресурсоснабжающих организаций. Энергетики работали оперативно, электроснабжение восстанавливалось в кратчайшие сроки.

Резервные источники электроснабжения находятся в круглосуточной готовности. При отключении света оборудование котельных переводят на резервное дизельное топливо. Система отлажена, в дома горожан тепло подается без сбоев.

Как пояснили в администрации, в течение последних лет ПЭС проведена модернизация оборудования, заменены линии электропередач. Летом на передвижных электростанциях введено в строй новое оборудование. Испытания проходили летом, зимой нагрузки возросли, возникла необходимость корректно настроить системы автоматической защиты.

- На месте работают представители завода-изготовителя «Интеллектуальные машины» и наладчики из Москвы и Екатеринбурга, - сообщил руководитель филиала ПЭС Антон Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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