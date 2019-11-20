2019-11-20T11:40:47+03:00
Общество

Глава Ноябрьска готовится к прямому эфиру в Instagram

Алексей Романов последовал примеру губернатора
Анна Полякова
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Глава Ноябрьска готовится к прямому эфиру в Instagram Фото: admnoyabrsk.ruГлава Ноябрьска готовится к прямому эфиру в Instagram Фото: admnoyabrsk.ru
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Глава Ноябрьска Алексей Романов проведет прямой эфир в Instagram. От жителей города ждут вопросы. На своей официальной страничке в социальной сети градоначальник написал о том, что он готов пообщаться с жителями города в прямом эфире.

«Каждый день получаю вопросы от жителей Ноябрьска. Они касаются абсолютно разных сфер жизни нашего города. Стараюсь дать ответы сразу, но есть такие проблемы, над которыми надо поработать и найти правильные решения», - заявил мэр. Он также отметил, что хороший пример сотрудничества с жителями региона нам демонстрирует губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», глава ЯНАО пригласил земляков на разговор в соцсети. 1 декабря он проведет итоговый прямой эфир этого года.

«Я также решил попробовать новую форму взаимодействия с вами, уважаемые ноябряне. Готов ответит на самые наболевшие вопросы во время прямого эфира в Инстаграм. Онлайн-трансляция пройдет 21 ноября в 18:00. Пишите, о чем бы вы хотели услышать. Буду рад каждому вопросу. Постараюсь ответить всем, — написал мэр Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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