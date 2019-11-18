Губернатор Ямала пригласил земляков на свой прямой эфир в соцсети

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-18T12:22:05+03:00

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в социальной сети «ВКонтакте» анонсировал свой прямой эфир, который станет итоговым в этом году. Он пройдет 1 декабря. Глава региона пригласил земляков к общению.

«1 декабря проведу итоговый прямой эфир этого года. Посмотреть его можно будет в соцсетях и на ямальском телевидении», - сообщил руководитель региона на свой официальной страничке «ВК».

Он подчеркнул, что в комментариях к самому посту можно задавать вопросы на все волнующие темы. Самые острые и актуальные станут поводами для обсуждения в прямом эфире. Надо сказать, что ямальцы активизировались сразу же. Каждый 8 минут главе региона задают по вопросу на страничке «ВК».

ИСТОЧНИК KP.RU