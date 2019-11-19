2019-11-19T14:27:49+03:00
Происшествия

В Салехарде обрушилась часть стены жилого дома

Представители управляющей компании устранили последствия ЧП
Анна Полякова
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В Салехарде обрушилась часть стены жилого дома Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде обрушилась часть стены жилого дома Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде доме №1 по улице Горького сегодня, 19 ноября, потерял часть брэндмауэрной/огнеупорной стены. Сообщение о ЧП поступило в 11:36. Во время обрушения конструкции никто из жителей не пострадал.

Как пояснили в администрации ямальской столицы, на место происшествия оперативно выехал заместитель главы города Олег Куруч.

Представители управляющей компании принялись устранять последствия. Около трех часов им потребовалось для проведения необходимых работ, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о ЧП в доме №27 по улице Мира, жильцы которого ночью с 11 до 12 октября 18 семей лишились крова. Напомним, тогда произошла подвижка здания со свайного поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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