В Салехарде жителей «покорёженного» дома по улице Мира переселяют во временное жильё

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-13T07:23:56+03:00

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Администрация Салехарда работает над переселением жильцов дома по ул. Мира, 27 в маневренный жилой фонд. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на предоставление этого фонда на сегодняшний день принято 14 заявлений. Угрозы обрушения дома нет, жильцы могут войти в жилые помещения, чтобы они забрали личные вещи. Чтобы они это сделали, городская администрация предоставила жильцам транспорт и грузчика. Вещи будут размещены на складах администрации.

По словам первого заместителя главы администрации Салехарда, в настоящее время проводится обследование дома, выясняются причины произошедшего, составляется заключение.

- 17 октября будет проведено заседание межведомственной комиссии, на которой будет принято решение об аварийности и сносе дома. С жильцами мы сегодня уже встретились, разъяснили каждому гражданину его права и куда нужно обращаться. Собрали у всех номера сотовых телефонов, с каждой семьей индивидуально отрабатывает Департамент городского хозяйства, - отметил он.

Всем жильцам окажут материальную помощь. Одиноким проживающим выплатят 20 тыся рублей, семьям – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU