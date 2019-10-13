2019-10-13T07:23:56+03:00
Происшествия

В Салехарде жителей «покорёженного» дома по улице Мира переселяют во временное жильё

Всем жильцам окажут материальную помощь
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Салехарде жильцов переселяют во временное жильё. Фото: администрация СалехардаВ Салехарде жильцов переселяют во временное жильё. Фото: администрация Салехарда
Изменить размер текста:

Администрация Салехарда работает над переселением жильцов дома по ул. Мира, 27 в маневренный жилой фонд. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на предоставление этого фонда на сегодняшний день принято 14 заявлений. Угрозы обрушения дома нет, жильцы могут войти в жилые помещения, чтобы они забрали личные вещи. Чтобы они это сделали, городская администрация предоставила жильцам транспорт и грузчика. Вещи будут размещены на складах администрации.

По словам первого заместителя главы администрации Салехарда, в настоящее время проводится обследование дома, выясняются причины произошедшего, составляется заключение.

- 17 октября будет проведено заседание межведомственной комиссии, на которой будет принято решение об аварийности и сносе дома. С жильцами мы сегодня уже встретились, разъяснили каждому гражданину его права и куда нужно обращаться. Собрали у всех номера сотовых телефонов, с каждой семьей индивидуально отрабатывает Департамент городского хозяйства, - отметил он.

Всем жильцам окажут материальную помощь. Одиноким проживающим выплатят 20 тыся рублей, семьям – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на Ямале 13 октября: туман, дождь и мокрый снег
Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту смещения дома со свай в Салехарде
Следователи разберутся, почему в Салехарде дом сместился со свай
Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского в присутствии людей, приговорили к штрафу
В Салехарде экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Мира
Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона
Погода на Ямале 12 октября: днём до +5
Затопленный двор в Губкинском благоустроили лишь частично
Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков
После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом
Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колонию
В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова»
Сквер Молодожёнов в Самбурге возьмут под видеонаблюдение