СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-18T15:42:51+03:00

Открытие ледовой переправы через Обь назначено на 20 ноября Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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В среду, 20 ноября, планируется открытие ледовой переправы Салехард- Лабытнанги. 18 ноября специальная работала комиссия, которая оценила степень готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Сейчас ведется заливка неровностей и устройство съезда со стороны города Лабытнанги, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Движение начнется в реверсивном режиме. Оно будет действовать пока не откроется вторая полоса. Дорожники обращаются ко всем пользователям переправы обратить особое внимание на схему движения.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Пока на главной переправе Ямала работает одно судно на воздушной подушке. Рейсы выполняются по расписанию, а в «часы пик» по накоплению. Второе судно, которое работало на линии, вышло из строя из-за ДТП. «Подушка» получила повреждения винтов, в связи с чем её дальнейшая эксплуатация невозможна.

Напомним, накануне, 17 ноября, движение «подушек» на линии было приостановлено по метеоусловиям.

Получить оперативную информацию по работе переправы Салехард – Лабытнанги можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU