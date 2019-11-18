На переправе Салехард-Лабытнанги после ДТП курсирует только одна подушка

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-18T08:48:37+03:00

На переправе Салехард-Лабытнанги курсирует только одна подушка Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На главной переправе Ямала работает только одно судно на воздушной подушке. Сегодня, 18 ноября, рейсы выполняются по расписанию, а в «часы пик» по накоплению, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, одно судно вышло из строя из-за ДТП. В пятницу, 15 ноября 18.08 колёсный вездеход «Трэкол» выехал на полосу, где проходит маршрут судов на воздушной подушке, и совершил столкновение с судном «Нептун-23». В салоне находилось 6 человек, пострадавших нет.

Как пояснили в дорожном департаменте, «подушка» получила повреждения винтов, в связи с чем её дальнейшая эксплуатация невозможна, необходим ремонт. На место происшествия вызван наряд ДПС. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, накануне, 17 ноября, движение «подушек» на линии было приостановлено по метеоусловиям.

Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU