2019-11-11T15:58:01+03:00
Общество

Мэр Салехарда встретился с жильцами треснувшего дома

Здание попало в список сложных объектов
Анна Полякова
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Мэр Салехарда встретился с жильцами треснувшего дома Фото: salekhard.orgМэр Салехарда встретился с жильцами треснувшего дома Фото: salekhard.org
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Жильцы дома номер 31 по улице Мира в Салехарде пригласили главу города Алексея Титовского «в гости». Они обратились через соцети к градоначальнику с жалобами на трещины в квартирах, «которые растут каждый месяц, полы уходят под наклоном все больше». Мэр 9 ноября посетил дом в рамках запланированного «объезда проблемных адресов».

По его поручению после визита главы Салехарда выехали специалисты для проведения обследования фундамента жилого дома. В течение ближайших 10 дней будут проводиться поддерживающие мероприятия по опорам – укрепление свайного основания.

Напомним, ранее градоначальник обратился к салехардцам с призывом сообщать ему о проблемах, чтобы составить список объектов, которые требуют срочных мер. Градоначальник в видеообращении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте», сообщил о запланированной поездке по муниципалитету. После такого анонса посыпались жалобы горожан. Весь субботний день глава города посвятил поездке по столице Ямала со списком адресов, озвученным самими жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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