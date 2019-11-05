2019-11-05T11:29:41+03:00
Общество

Глава Салехарда предложил горожанам создать карту проблемных адресов

Список сложных объектов будет обнародован 8 ноября
Анна Полякова
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Глава Салехарда предложил горожанам создать карту проблем Фото: yanao.ruГлава Салехарда предложил горожанам создать карту проблем Фото: yanao.ru
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Глава Салехарда Алексей Титовский призывает жителей ямальской столицы сообщать о проблемах, чтобы составить список объектов, которые требуют срочных мер. Градоначальник в видеообращении, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте», сообщил о запланированной поездке по муниципалитету.

- В нашем городе много проблем и у каждой есть собственный адрес. На следующей неделе вместе с заместителями и депутатами городской думы планирую приехать туда, где требуется незамедлительное решение. Давайте составим маршрут вместе, — обратился к землякам мэр.

Он предложил оставлять комментарии под своим постом с адресами, которые глава должен посетить в первую очередь, чтобы сделать ямальскую столицу безопаснее и комфортнее.

Градоначальник пообещал, что лично отсмотрит все сообщения. Составленный совместными усилиями маршрут будет опубликован 8 ноября в общей группе администрации Салехарда.

Алексей Титовский призывает жителей сообщать о проблемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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