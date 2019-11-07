2019-11-07T09:44:41+03:00
Общество

Топ-5 советов по безопасности, которые должен знать каждый родитель

Видеосюжеты и памятки для детей, подростков и их мам и пап
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Топ-5 советов по безопасности, которые должен знать каждый родительТоп-5 советов по безопасности, которые должен знать каждый родитель
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В Тюмени запустили проект для детей и родителей, где в интересной форме рассказывают о пяти важных правилах безопасности. Здесь собраны советы от экспертов по безопасности на кухне, на дороге, во дворе, в городе на прогулке, в соцсетях и интернете.

Экспертами стали сотрудники МЧС, ГИБДД, УМВД и «Тюменьэнерго». Они ответили на такие казалось бы простые, но очень важные ответы: 1. Почему нельзя играть рядом с опорами ЛЭП или рисовать граффити на энергообъектах, 2. Чем опасна домашняя техника и электроприборы, 3. Можно ли слушать громкую музыку в наушниках, 4. Почему опасно общаться с незнакомцами в соцсетях и высылать им свои фотографии, 5. Какие опасности таит обычная кухня.

Более того, в проекте есть яркие и красивые карточки, где собраны правила безопасности. Карточки можно распечатать и отдать ребенку.

Посмотреть проект можно по ссылке: https://sovet.megatyumen.ru/bezopasnost-detej-rosseti А вы уверены, что ваш малыш в полной безопасности?

ИСТОЧНИК KP.RU

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