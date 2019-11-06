2019-11-06T15:59:40+03:00
Происшествия

Надымская прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением инвалида

Подростки заставили жертву признаться в изнасиловании 100 детей
Анна Полякова
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Надымская прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением инвалида Фото: prokyanao.ruНадымская прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением инвалида Фото: prokyanao.ru
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В Надыме инвалида заставили признаться в изнасиловании детей. Местная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», подростки, избивая молодого человека, требовали признания в преступлении. Свои действия они записывали на видео. Ролик позже был распространен в сети Интернет.

Полицейская проверка показала, что на самом деле запечатленный на записи местный житель преступлений не совершал и оговорил себя под воздействием насилия. Позднее молодые люди, которые участвовали в видеосъемке, извинились перед избитым, записав и выложив в интернет свою речь с признанием.

На подростка, пинавшего несчастного, завели уголовное дело за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, соединенное с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера», пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Также несовершеннолетний правонарушитель привлечен к административной ответственности за нанесение побоев.

После произошедшего молодой человек, «вершивший суд», сам подвергся насилию со стороны своих однокурсников, которые решили наказать истязателя.

В отношении них еще проводится проверка. Их ждет административная ответственность и постановка на учет в органах системы профилактики.

Директору ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» и начальнику ОМВД России по Надымскому району внесены представления за некачественную профилактическую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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