2019-11-01T13:46:48+03:00
Происшествия

В Надыме подростки избили инвалида, обвиняя в педофилии

Следователи разбираются в случившемся
Анна Полякова
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В Надыме подросток избил инвалида, обвиняя его в педофилииВ Надыме подросток избил инвалида, обвиняя его в педофилииФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме следственные органы начали проверку по поводу избиения инвалида. В сети Интернет появилось видео, на котором один юноша избивает молодого человека, а второй снимает происходящее на видеокамеру.

На кадрах видно, что жертву повалили в снег. Парень пытался оправдаться, утверждая, что он не виноват, однако его все равно пинали ногами, обвиняя в изнасиловании. Инвалид после избиения поднялся и по указке «вершивших суд» подростков признался на камеру в изнасиловании ста детей. Видеозапись случившегося была опубликована «ВКонтакте».

- По предварительным данным следствия, событие произошло в городе Надыме. Личности участников происшествия установлены. Юноша, который наносил удары 18-летнему жителю города, является несовершеннолетним, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Позднее молодые люди, которые участвовали в видеосъемке видео, извинились перед избитым, записав и выложив в интернет свою речь с признанием.

- Мы, послушав разговоры детей, не разобравшись в ситуации, решили устроить самосуд. Мы угрожали ребенку-инвалиду, заставив его дать ложные показания на себя. Это сняли на видео и выложили в интернет. Теперь мы раскаиваемся и просим прощения у него и его родителей, - заявили подростки.

Следственным управлением инициирован вопрос перед прокуратурой о передаче всех имеющихся в органах полиции материалов по данному факту в СО по г.Надым.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, распространившим видео в сети. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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