2019-11-06T15:27:11+03:00
Общество

В Ноябрьске установят мемориальную доску погибшему полицейскому

Его убил коллега в депрессии
Анна Полякова
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В Ноябрьске установят мемориальную доску погибшему полицейскомуВ Ноябрьске установят мемориальную доску погибшему полицейскомуФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске появится мемориальная доска участковому, погибшему от рук своего коллеги. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, ее торжественное открытие состоится 8 ноября в здании УВД.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», кровавую разборку полицейский в депрессии учинил вечером 1 июня. В участковом пункте полиции он из своего табельного оружия застрелил коллегу - участкового уполномоченного, а затем заявился в дом сотрудника и убил его жену. Спустя два дня, утром 3 июня 2019 года он выстрелил в себя. Его тело нашли в автомобиле.

Буквально с начала 2019 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Ноябрьску находился в подавленном состоянии. У него были финансовые проблемы, долги по кредитам. Он ощущал неудовлетворенность работой. Были и другие личные обстоятельства.

Незадолго до трагических событий он говорил своей супруге, что хочет сам уйти из жизни и совершить убийства кого-либо из своих знакомых. Также установлено, что между коллегами был конфликт, связанный с исполнением служебных обязанностей.

Между тем, как сообщает региональное ведомство, в период прохождения службы в отделе к дисциплинарной ответственности он не привлекался, в конфликты с руководством не вступал, характеризовался положительно, имел ряд благодарностей по службе.

Специалисты провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В результате подтвердилось, что во время произошедших событий полицейский находился в депрессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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