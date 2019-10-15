2019-10-15T10:09:35+03:00
Происшествия

На Ямале полицейский в депрессии убил коллегу и его жену

О запланированной расправе он говорил своей супруге
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале полицейский в депрессии убил коллегу и его женуНа Ямале полицейский в депрессии убил коллегу и его женуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На Ямале поставлена точка в громком деле об убийстве двоих полицейских и жены одного из них. Как писала ранее «Комсомольская правда – Ямал», тела были обнаружены в разных местах в Ноябрьске утром 3 июня.

Согласно информации следственного управления СК России по округу, один из полицейских 34 лет был найден застреленным в грудь в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Второго участкового обнаружили на рабочем месте - в помещении опорного пункта полиции Ноябрьска. 30-летний мужчина был убит выстрелом в голову. Супругу первого участкового нашли с огнестрельными ранениями головы и туловища в квартире.

- Обстоятельства совершенного преступления установлены, - официально заявили в региональном ведомстве. В ходе предварительного следствия рассмотрено несколько версий произошедшего. Однако выяснилось, виной кровавой расправы стала депрессия.

Буквально с начала 2019 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Ноябрьску находился в подавленном состоянии. У него были финансовые проблемы, долги по кредитам. Он ощущал неудовлетворенность работой. Были и другие личные обстоятельства.

Незадолго до трагических событий он говорил своей супруге, что хочет сам уйти из жизни и совершить убийства кого-либо из своих знакомых. Также установлено, что между коллегами был конфликт, связанный с исполнением служебных обязанностей.

Вечером 1 июня 2019 года в участковом пункте полиции он из своего табельного оружия застрелил коллегу - участкового уполномоченного полиции, а затем заявился в дом сотрудника и убил его жену. Спустя два дня, утром 3 июня 2019 года он выстрелил в себя. Его тело нашли в автомобиле.

- Следствием проведены многочисленные судебно-криминалистические экспертизы, допрошены более 60 свидетелей, тщательно осмотрены места преступлений. Проведенной судебно-почерковедческой экспертизой установлено, что записи на стенах в участке выполнены «стрелком», - пояснили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Между тем, как сообщает региональное ведомство, в период прохождения службы в отделе к дисциплинарной ответственности он не привлекался, в конфликты с руководством не вступал, характеризовался положительно, имел ряд благодарностей по службе.

Специалисты провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В результате подтвердилось, что во время произошедших событий полицейский находился в депрессии, что и повлияло на его поведение в момент совершения преступления и самоубийства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале застрелены два полицейских и женщина: одна из версий – убийство из ревности

Тела двух участковых и также жены одного из них были обнаружены в Ноябрьске сегодня, 3 июня около 10 часов утра. Сейчас расследуются разные версии их гибели, но одна из них уже утекла в соцсети, также, как и имена погибших... (подробности).

В Ноябрьске обнаружены тела полицейских

Жуткую находку обнаружили сегодня в Ноябрьске в районе Оболони и на улице Изыскателей. Там нашли тела двух полицейских. Причина смерти мужчин выясняется... (подробности)

Следователи выясняют, кто застрелил двух полицейских и женщину в Ноябрьске

Информация о том, что утром 3 июня в Ноябрьске в машине и на рабочем месте обнаружены тела, появилась в СМИ сегодня. Чуть позже выяснилось, что полицейские стали жертвами кровавой расправы, а под «раздачу» попала еще и жена сотрудника полиции, которая также обнаружена мертвой... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пуровские полицейские ищут аферистку, выдававшую себя за сотрудницу банка
Ямальцев предупредили об ухудшении погоды
В Тарко-Сале наказание за ЧП с пострадавшими рабочими понес мастер
В Салехарде выбирают главу администрации
Новоуренгойца обвиняют в интиме с несовершеннолетней
Село Мужи претендует на титул населенного пункта с самым смешным названием
В Надыме объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего в сентябре мужчины
В Ноябрьске случайный прохожий потушил пожар в жилой двухэтажке
В селе Мужи ребенку выплатят 30 тысяч рублей за укус бродячего пса
Электрики Уренгоя готовятся к зиме
Жители Лабытнанги выбирают название площадке для выгула собак
В Новом Уренгое на картин по пневмонии закрыли школу
На Ямале за неделю зарегистрировано 5, 5 тысяч больных ОРВИ
Реалити-шоу в Новом Уренгое: добровольцы откажутся от гаджетов и возьмут в руки книгу
Прибыль от «дорожной романтики» пойдет на лечение ямальских детей
Ямальские аграрии завершили уборку картофеля
В Тазовской поликлинике установили современный маммограф, не имеющий противопоказаний
Таркосалинским школьникам СПИД-центр покажет спектакль
В Надыме мошенник представился сотрудником банка и выманил у женщины 200 тысяч рублей
Парк в Пурпе украсили дизайнерскими кормушками
Стартовала продажа авиабилетов на субсидируемый маршрут Салехард – Москва