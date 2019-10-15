На Ямале полицейский в депрессии убил коллегу и его жену

На Ямале поставлена точка в громком деле об убийстве двоих полицейских и жены одного из них. Как писала ранее «Комсомольская правда – Ямал», тела были обнаружены в разных местах в Ноябрьске утром 3 июня.

Согласно информации следственного управления СК России по округу, один из полицейских 34 лет был найден застреленным в грудь в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Второго участкового обнаружили на рабочем месте - в помещении опорного пункта полиции Ноябрьска. 30-летний мужчина был убит выстрелом в голову. Супругу первого участкового нашли с огнестрельными ранениями головы и туловища в квартире.

- Обстоятельства совершенного преступления установлены, - официально заявили в региональном ведомстве. В ходе предварительного следствия рассмотрено несколько версий произошедшего. Однако выяснилось, виной кровавой расправы стала депрессия.

Буквально с начала 2019 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Ноябрьску находился в подавленном состоянии. У него были финансовые проблемы, долги по кредитам. Он ощущал неудовлетворенность работой. Были и другие личные обстоятельства.

Незадолго до трагических событий он говорил своей супруге, что хочет сам уйти из жизни и совершить убийства кого-либо из своих знакомых. Также установлено, что между коллегами был конфликт, связанный с исполнением служебных обязанностей.

Вечером 1 июня 2019 года в участковом пункте полиции он из своего табельного оружия застрелил коллегу - участкового уполномоченного полиции, а затем заявился в дом сотрудника и убил его жену. Спустя два дня, утром 3 июня 2019 года он выстрелил в себя. Его тело нашли в автомобиле.

- Следствием проведены многочисленные судебно-криминалистические экспертизы, допрошены более 60 свидетелей, тщательно осмотрены места преступлений. Проведенной судебно-почерковедческой экспертизой установлено, что записи на стенах в участке выполнены «стрелком», - пояснили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Между тем, как сообщает региональное ведомство, в период прохождения службы в отделе к дисциплинарной ответственности он не привлекался, в конфликты с руководством не вступал, характеризовался положительно, имел ряд благодарностей по службе.

Специалисты провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В результате подтвердилось, что во время произошедших событий полицейский находился в депрессии, что и повлияло на его поведение в момент совершения преступления и самоубийства.

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