При участии Сбербанка открылся завод по переработке зелени

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-05T14:25:00+03:00

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Сегодня в Тюмени открылся завод по переработке свежих натуральных салатов и овощных смесей, полностью готовых к употреблению. Собственник предприятия – ООО «Прованс». Инвестиции в размере 70 миллионов рублей на реализацию проекта предоставил Сбербанк. Завод располагается на территории индустриального парка «Боровский».

На торжественной церемонии запуска предприятия присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, руководство и коллектив компании ООО «Прованс» и представители Сбербанка.

- Для Сбербанка финансирование новых производств и крупных инвестиционных проектов является одним из стратегических приоритетов. Мы высоко оцениваем потенциал работы завода и его вклад в развитие экономики тюменского региона - это и создание новых производственных мощностей, и организация рабочих мест, и поступление налогов в бюджет региона, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В результате реализации проекта создано современное производство, в рамках которого производится переработка (мойка, очистка, нарезка) и упаковка овощей – картофеля, свеклы, моркови, лука и капусты. Производство компании базируется на современных европейских технологиях производства ультра-фреш продукции. География поставок компании охватывает большое количество городов.

ИСТОЧНИК KP.RU