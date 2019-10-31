СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-31T09:07:27+03:00

В Салехарде начинается строительство гаража для газомоторных автобусов Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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В Салехарде построят ангар для газомоторного пассажирского транспорта. Возведение специального безопасного гаража для автобусов начнут уже на следующей неделе, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Помимо специализированного здания, здесь появится пост контроля, выпуска и аккумулирования газа, а также пост освидетельствования газовых баллонов и оборудования для сервисного обслуживания автобусов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», на этой неделе в Надыме уже введен первый в регионе ангар для пассажирского транспорта, работающего на метане. Он состоит из двухслойного морозостойкого тентового покрытия с утеплителем, внутри установлены все необходимые коммуникации.

Также оборудован системой пожаротушения и датчиками загазованности. Одновременно здесь могут вмещаться 24 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU