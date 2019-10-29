В Надыме построили ангар для газомоторных автобусов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-29T10:34:54+03:00

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В Надыме быстровозводимый гараж для обновленного автопарка АТП введен в эксплуатацию. Ангар предназначен для газомоторного общественного транспорта. При утечке газа будет автоматически включаться система поглощения метана и выпуск его наружу. Максимальная вместимость ангара – 24 единицы техники.

Напомним, Надымский район стал на Ямале пилотной площадкой для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. На сегодняшний день в автопарке муниципального предприятия 18 единиц техники на экологически чистом топливе. Весь транспорт приобретен за счет средств бюджета ЯНАО. Теперь новая техника будет стоять в специально оборудованном теплом, а главное – безопасном помещении.

Директор надымского АТП Сергей Вирченко рассказал о том, что на предприятии также смонтирован пост контроля, выпуска и аккумулирования газа. Кроме того, в этом году ожидается поставка поста освидетельствования газовых баллонов, а также оборудования для сервисного обслуживания автобусов. Сейчас ближайший такой пункт находится в Сургуте.

Надым станет первым городом на Ямале, в котором будет установлено все необходимое для обслуживания газомоторного транспорта оборудование, уточнили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU