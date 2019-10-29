СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-29T13:10:23+03:00

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В Салехарде минувшей ночью произошел пожар в храме, строящемся на берегу реки Шайтанки. Сообщение о возгорании поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 23:28 28 октября.

- Горели строительные леса на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, — сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Фото: Салехардская епархия РПЦ

Как рассказали «Комсомольской правде – Ямал» в Салехардской епархии РПЦ, конструктив, к счастью, не пострадал, поэтому строительство продолжается в прежнем режиме. На данный момент ведутся фасадные, облицовочные работы. В главном купольном барабане идет установка окон. Работы продолжаются в крестильном помещении. Начинается подготовка к установке иконостаса.

Фото: администрация Салехарда

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что в Салехарде строится Храмовый комплекс в честь Преображения Господня. Кафедральный собор заложен 4 марта 2012 года. Он рассчитан на 1500 прихожан.

Храмовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле Фото: yanao.ru

С благословения архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая общая концепция исполнения элементов благоукрашения верхнего храма определена в неовизантийском стиле. Это будет уникальное сооружение, жемчужина и основа православия в Арктике.

К концу 2019 года фасадные работы будут практически завершены. В 2020 году на Храмовом комплексе начнётся благоустройство. Территория комплекса будет связана с проектом по благоустройству набережной.

В Салехарде ночью горел строящийся храм.

ИСТОЧНИК KP.RU