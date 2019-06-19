Храмовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле
В Салехарде на строительстве Храмового комплекса в честь Преображения Господня в разгаре летний этап работ. Ведётся работа по благоукрашению верхнего храма, поиск технологий и композиционных решений, которые позволят художественному оформлению собора долгие десятилетия находиться в великолепном состоянии.
С благословения архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая определена общая концепция исполнения элементов благоукрашения верхнего храма в неовизантийском стиле.
- Это будет уникальное сооружение, жемчужина и основа православия в Арктике, – высказал мнение о строящемся объекте генеральный директор подрядной организации Игорь Тур.
Холодный ямальский июнь не повлиял на планы застройщика. Работы идут строго по намеченному графику. В настоящее время на Храмовом комплексе трудится 120 человек. В планах организовать работу в две смены.
К концу 2019 года фасадные работы будут практически завершены. В 2020 году на Храмовом комплексе начнётся благоустройство. Территория комплекса будет связана с проектом по благоустройству набережной.
Над дизайн-проектом трудится творческий коллектив архитекторов, художников и искусствоведов, имеющих большой опыт работы на таких соборах, как Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи, Войсковой собор Александра Невского в Краснодаре, Храм Святого Саввы на Врачере в Белграде (Сербия).
ИСТОЧНИК KP.RU