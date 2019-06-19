2019-06-19T15:22:12+03:00
Общество

Храмовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле

Уникальное сооружение станет жемчужиной и основой православия в Арктике
Анна Полякова
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Храмовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле Фото: yanao.ruХрамовый комплекс в Салехарде оформят неовизантийском стиле Фото: yanao.ru
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В Салехарде на строительстве Храмового комплекса в честь Преображения Господня в разгаре летний этап работ. Ведётся работа по благоукрашению верхнего храма, поиск технологий и композиционных решений, которые позволят художественному оформлению собора долгие десятилетия находиться в великолепном состоянии.

С благословения архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая определена общая концепция исполнения элементов благоукрашения верхнего храма в неовизантийском стиле.

- Это будет уникальное сооружение, жемчужина и основа православия в Арктике, – высказал мнение о строящемся объекте генеральный директор подрядной организации Игорь Тур.

Холодный ямальский июнь не повлиял на планы застройщика. Работы идут строго по намеченному графику. В настоящее время на Храмовом комплексе трудится 120 человек. В планах организовать работу в две смены.

К концу 2019 года фасадные работы будут практически завершены. В 2020 году на Храмовом комплексе начнётся благоустройство. Территория комплекса будет связана с проектом по благоустройству набережной.

Над дизайн-проектом трудится творческий коллектив архитекторов, художников и искусствоведов, имеющих большой опыт работы на таких соборах, как Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи, Войсковой собор Александра Невского в Краснодаре, Храм Святого Саввы на Врачере в Белграде (Сербия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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