2019-10-29T09:26:38+03:00
Происшествия

В Салехарде владелец ТЦ получил условный срок за тяжелую травму ребенка

Пятилетний малыш выпал упал в оконный проем
Анна Полякова
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В Салехарде владелец ТЦ получил условный срок за тяжелую травму ребенкаВ Салехарде владелец ТЦ получил условный срок за тяжелую травму ребенкаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде зачитали приговор 56-летнему владельцу торгового центра, сэкономившему на безопасности. Его судили за травмы пятилетнего ребенка, которые малыш получил в ТЦ. 10 июля 2019 года мальчик упал в не огражденный сквозной оконный проем.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», ребенок, гулявший по торговому центру вместе с родителями, пробежал вниз по лестничному маршу и по инерции вылетел в проем, получив тяжелейшие травмы.

Индивидуальный предприниматель при строительстве торгового центра, пытаясь минимизировать затраты, не предусмотрел установку ограждения оконного проема на лестничной площадке между лестничными маршами. Как только здание ввели в эксплуатацию, весной 2019 года, он сдал торговые площади в аренду.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину в произошедшем частично. Суд назначил ему в наказание 1 год 6 месяцев условного лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родителей малыша. Предприниматель выплатит им 400 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В Салехарде ребенок упал в лестничный проем в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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