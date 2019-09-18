В Салехарде за падение ребенка с высоты будут судить экономного бизнесмена
В Салехарде перед судом предстанет 56-летний индивидуальный предприниматель, сэкономивший на безопасности. Его обвиняют в травмах пятилетнего ребенка.
10 июля 2019 года мальчик упал в не огражденный сквозной оконный проем. Ребенок, гулявший по торговому центру вместе с родителями, пробежал вниз по лестничному маршу и по инерции вылетел в проем, получив тяжелейшие травмы.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель при строительстве торгового центра пытался минимизировать затраты и не предусмотрел установку ограждения оконного проема на лестничной площадке между лестничными маршами, ведущими с первого на второй этаж здания. Весной 2019 года, после ввода здания в эксплуатацию, он сдал торговые площади в аренду.
В ходе предварительного следствия бизнесмен признал свою вину в произошедшем частично. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
В Салехарде ребенок упал в лестничный проем в магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU