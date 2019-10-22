2019-10-22T08:13:56+03:00
Происшествия

На реке Юрибей погиб водитель снегохода, провалившись под лед

Это уже второй случай на последние три дня гибели людей на водоемах ЯНАО
Анна Полякова
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На реке Юрибей погиб водитель снегохода, провалившись под лед Фото: pixabay.comНа реке Юрибей погиб водитель снегохода, провалившись под лед Фото: pixabay.com
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Несчастный случай произошел 21 октября реке Юрибей. Водитель снегохода в 00.25, двигаясь по реке в нескольких километрах от фактории Тарко-Сале, провалился под еще не окрепший лед. Мужчина погиб.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек погиб, 2 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что 19 октября во время каслания стада оленей в Ямальском районе под лед на озере Тэтато ушли нарты. Погибли мужчина и двое детей 4 и 5 лет. Это произошло в 110 километрах от села Мыс Каменный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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