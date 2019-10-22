На реке Юрибей погиб водитель снегохода, провалившись под лед

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-22T08:13:56+03:00

Это уже второй случай на последние три дня гибели людей на водоемах ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел 21 октября реке Юрибей. Водитель снегохода в 00.25, двигаясь по реке в нескольких километрах от фактории Тарко-Сале, провалился под еще не окрепший лед. Мужчина погиб.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек погиб, 2 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что 19 октября во время каслания стада оленей в Ямальском районе под лед на озере Тэтато ушли нарты. Погибли мужчина и двое детей 4 и 5 лет. Это произошло в 110 километрах от села Мыс Каменный.

ИСТОЧНИК KP.RU