2019-10-19T13:10:59+03:00
Происшествия

На Ямале во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми

Мужчину с детьми на нартах не выдержал тонкий лед
Алена Кульмухаметова
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На Ямале во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми. Фото с сайта pixabay.comНа Ямале во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми. Фото с сайта pixabay.com
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Трагедия случилась 19 октября 2019 года в Ямальском районе в 110 километрах от села Мыс Каменный.

По данным следственного комитета Ямала, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми 4 и 5 лет провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители.

Следственным отделом по Ямальскому району по данному факту начата доследственная проверка.

В настоящее время решается вопрос о вылете на место происшествия, находящегося в труднодоступной местности, следственно-оперативной группы в составе следователей и следователей-криминалистов. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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