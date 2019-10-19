На Ямале во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми
Трагедия случилась 19 октября 2019 года в Ямальском районе в 110 километрах от села Мыс Каменный.
По данным следственного комитета Ямала, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми 4 и 5 лет провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители.
Следственным отделом по Ямальскому району по данному факту начата доследственная проверка.
В настоящее время решается вопрос о вылете на место происшествия, находящегося в труднодоступной местности, следственно-оперативной группы в составе следователей и следователей-криминалистов. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU