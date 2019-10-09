2019-10-09T13:51:48+03:00
Происшествия

Ямальца, изнасиловавшего женщину-инвалида, посадили на 3 года

Мужчина через форточку забрался в квартиру своей жертвы
Анна Полякова
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Ямальца, изнасиловавшего женщину-инвалида, посадили на 3 годаЯмальца, изнасиловавшего женщину-инвалида, посадили на 3 годаФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Пуровского района суд признал виновным в изнасиловании женщины-инвалида. Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», ночью 23 апреля 30-летний мужчина через форточку забрался в квартиру, где проживает молодая женщина-инвалид. Незваный гость воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил изнасилование.

По ходатайству следствия мужчину взяли под стражу. В ходе предварительного следствия насильник полностью признал свою вину в совершенном преступлении и содействовал следствию в раскрытии преступления, совершенного им.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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