Ямальца, изнасиловавшего женщину-инвалида, посадили на 3 года
Жителя Пуровского района суд признал виновным в изнасиловании женщины-инвалида. Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», ночью 23 апреля 30-летний мужчина через форточку забрался в квартиру, где проживает молодая женщина-инвалид. Незваный гость воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил изнасилование.
По ходатайству следствия мужчину взяли под стражу. В ходе предварительного следствия насильник полностью признал свою вину в совершенном преступлении и содействовал следствию в раскрытии преступления, совершенного им.
Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU