2019-04-25T11:33:07+03:00
Происшествия

Пуровчанин изнасиловал женщину-инвалида, забравшись в дом через форточку

Злодей воспользовался беспомощным состоянием женщины
Анна Полякова
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Пуровчанин изнасиловал инвалида, забравшись в дом через форточку Фото: pixabay.comПуровчанин изнасиловал инвалида, забравшись в дом через форточку Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе мужчина завели уголовное дело на местного жителя, совершившего изнасилование женщины – инвалида.

По данным следствия, ночью 23 апреля в одном из сел 30-летний мужчина через форточку окна проник в квартиру, где проживает молодая женщина – инвалид. Злодей, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил изнасилование.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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