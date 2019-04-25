Пуровчанин изнасиловал женщину-инвалида, забравшись в дом через форточку
Злодей воспользовался беспомощным состоянием женщины
Пуровчанин изнасиловал инвалида, забравшись в дом через форточку Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе мужчина завели уголовное дело на местного жителя, совершившего изнасилование женщины – инвалида.
По данным следствия, ночью 23 апреля в одном из сел 30-летний мужчина через форточку окна проник в квартиру, где проживает молодая женщина – инвалид. Злодей, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил изнасилование.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU