2019-10-07T10:22:03+03:00
Экономика

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился отборочный этап международной научно-технической конференции молодежи

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В АО «Транснефть – Сибирь» завершился отборочный этап международной научно-технической конференции молодежиВ АО «Транснефть – Сибирь» завершился отборочный этап международной научно-технической конференции молодежи
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В АО «ТранснефтьСибирь» подведены итоги отборочного этапа на уровне филиалов ежегодной международной научно-технической конференции молодежи и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. В конкурсе приняли участие более 200 работников предприятия в возрасте до тридцати лет.

Традиционно конкурс проводился по семи секциям, в рамках которых обсуждался широкий спектр вопросов деятельности АО «Транснефть – Сибирь». Работы молодых специалистов касались различных направлений деятельности: от промышленной эксплуатации нефтепроводов, экономики, безопасности труда до внедрения инноваций в управленческий процесс. Наибольшее количество участников – 57 человек – собрала секция № 2 «Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии».

В результате конкурсная комиссия, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь», приняла решение допустить к первому туру международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» 58 участников, которые представят 55 докладов. Среди приоритетных тем члены конкурсной комиссии отметили работы, направленные на совершенствование методов диагностики магистральных нефтепроводов, предложения по ремонту нефтепроводов, разработку инновационных систем контроля утечек нефти, снижение энергоемкости производственных процессов.

Первый тура конкурса молодых специалистов АО «Транснефть – Сибирь» пройдет в г. Тюмени в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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