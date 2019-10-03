2019-10-03T14:01:41+03:00
Общество

Глава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире

Дмитрий Артюхов предложил ямальцам отправлять вопросы в комментариях к посту
Анна Полякова
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Глава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире Фото: yanao.ruГлава Ямала пригласил земляков в Инстаграм пообщаться в прямом эфире Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сегодня, 3 октября, выступил на личных страничках в соцсетях с заявлением, что готов к общению с ямальцами в прямом эфире в своём аккаунте в Инстаграм. Глава региона предложил оставлять в комментариях к сообщению вопросы.

«Всем добрый день! В прямой эфир выйду в эту субботу, 5 октября, в 18:00. Оставляйте комментарии к этому посту, присылайте вопросы в директ, жду ваших вопросов в эфире. До связи», — написал Дмитрий Артюхов.

За несколько часов в «ВКонтакте» и Интстаграме посты собрали около 80 комментариев. Вопросы в основном касаются жилищных проблем, состояния автодорог, уровня зарплаты, социальных выплат.

Напомним, в августе этого года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов попал в десятку самых цитируемых глав субъектов РФ. Он занял восьмую строку в ТОП-20, благодаря автопробегу, дневник которого вел в соцсетях, активно общаясь с ямальцами.

Земляки оценили открытость губернатора. В результате новый формат общения принес Артюхову и тысячи новый подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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