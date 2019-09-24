2019-09-24T16:33:18+03:00
Политика

Глава Ямала признан одним из самых цитируемых губернаторов РФ

Дмитрий Артюхов занял восьмую строку в ТОП-20
Анна Полякова
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Глава Ямала признан одним из самых цитируемых губернаторов РФ Фото: yanao.ruГлава Ямала признан одним из самых цитируемых губернаторов РФ Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов попал в десятку самых цитируемых глав субъектов РФ в августе этого года. Рейтинг составила компания «Медиалогия» на основе публикаций и материалов российским СМИ. Глава региона занял восьмую строку в ТОП-20. При этом его индекс цитируемости составил 84,5.

Эксперты отмечают, что такой популярности поспособствовал автопробег главы региона по городам ЯНАО. Ведь самыми цитируемыми постами Дмитрия Артюхова в августе стали сообщения именно из поездки за рулем «Лады» по дорогам восточной части округа.

Напомним, губернатор провёл в пути 8 дней, преодолел тысячу двести километров дорог и посетил 11 населенных пунктов. Всю поездку он вел видеодневник. Губернатор рассказывал о планах на предстоящий день, размещал видеоотчеты и сториз с посещения строек и осмотра проблемных мест, вел прямые эфиры своих встреч с жителями.

Также глава региона советовался с ямальцами, куда еще нужно заехать и на что посмотреть. За время поездки было опубликовано 16 постов, 5 видеотрансляций со встреч с жителями и несколько десятков сториз.

Режим он-лайн сопровождения собственной поездки в социальных сетях губернатором ямальцы оценили. Самым популярным на сегодняшний день за год существования аккаунта губернатора стал первый пост с видео, где глава региона объявляет о старте своей поездки. Он собрал 650 комментариев, больше 6 тысяч лайков и 28698 просмотров в Инстаграм и 79618 просмотров во «ВКонтакте» и 1037 лайков.

Эксперты подчеркивают, Дмитрий Артюхов – один из губернаторов новой волны.

- Глава Ямала умеет выстраивать прямой диалог с гражданами в эффективных сегодня форматах «новой искренности». На рейтинг цитируемости соцсетей главы Ямала в прошедший период повлияла, прежде всего, поездка за рулем по территориям востока округа. Своеобразный дневник поездки Артюхова был первоисточником контента для СМИ и групп соцсетей, - считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

В результате новый формат общения принес Артюхову и тысячи новый подписчиков. Сейчас на Инстаграм ямальского губернатора подписаны 41 964 человека. В ВК у него 8,9 тысяч подписчиков. Отметим, что совокупная аудитория ямальского сегмента трех самых популярных социальных сетей (Инстаграм, ВК и Одноклассники) по данным мониторинговых систем составляет около 350 тысяч пользователей.

- Работа Артюхова была не ради рейтинга – он в целом изменил отношение людей к власти, к тому, как именно надо решать проблемы населения. Кроме того, он дал своей команде прямой посыл – чаще напрямую общаться с народом. Приятным бонусом этой активности и стал рост позиций в рейтинге Медиалогии, - отметил политолог Станислав Дейнеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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