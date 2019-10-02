2019-10-02T15:38:41+03:00
Происшествия

В Ноябрьске ревнивец, катавший умирающую любимую на коляске, ждет суда

Он забил бывшую ножкой от табурета в постели нового избранника
Анна Полякова
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В Ноябрьске ревнивец, катавший умирающую любимую на коляске, ждет судаВ Ноябрьске ревнивец, катавший умирающую любимую на коляске, ждет судаФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске будут судить ревнивца, забившего до смерти возлюбленную в постели другого мужчины. По данным следствия, жестокая расправа над бывшей произошла около 5 часов утра 17 июля 2019 года.

Как ранее рассказывала «Комсомольская правда – Ямал», пьяный 37-летний рецидивист из ревности и мести к сожительнице, которая накануне ушла от него к другому мужчине, решил наказать бывшую.

Он открутил ножку от табурета и отправился на поиски женщины. Экс-возлюбленный зашел в квартиру, дверь которой оказалась открытой. Свою бывшую и ее нового избранника разъярённый ямалец застал в постели. Он стал наносить удары спящим.

Сожитель тут же сбежал. Женщина приняла не себя весь гнев «Отелло» - 8 ударов по голове. Видя, что потерпевшая потеряла сознание, мужчина обмыл ее лицо и на руках отнес к себе домой. По дороге устал. Тогда из подъезда ближайшего дома умыкнул детскую коляску и довез умирающую женщину до своей квартиры. Там уложил женщину в кровать и уснул рядом.

Утром к нему пришли сотрудники полиции, которые ранее возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Они и обнаружили в квартире избитую 29-летнюю женщину. Женщину спасти не удалось, она скончалась 21 июля 2019 года в реанимационном отделении. Причиной смерти стала закрытая внутричерепная травма.

В ходе предварительного следствия его взяли под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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