Умыл и на руках понес домой: ямальский «отелло» до смерти забил бывшую ножкой от табурета

В Ноябрьске ЯНАО судят ревнивца за жестокую расправу над бывшей. Официально ранее судимому 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Жуткие события произошли 17 июля 2019 года. Известно, что около 5 часов утра пьяного «отелло» обуяла ревность к 29-летней сожительнице, которая накануне ушла от него к другому мужчине. Он решил отомстить обоим и подготовил заранее оружие, открутив ножку от табурета. Так ранним утром он отправился на поиски женщины.

- Экс-возлюбленный зашел в квартиру, дверь которой оказалась открытой. Свою бывшую и ее нового избранника разъярённый ямалец застал в постели. Он стал наносить удары спящим мужчине и женщине, - рассказала "Комсомольской правде - Ямал" старший помощник по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

Прыткий сожитель сразу же сбежал и некоторое время гулял около своего дома. В разборки вмешиваться он не стал и даже не удосужился вызвать полицию. Вернулся домой, когда в квартире уже стало тихо. Однако, не обнаружив избранницу на месте, тревогу не забил.

Пока он спасался от расправы, женщина приняла не себя весь гнев ревнивца. Ножкой от табурета он нанес ей не менее 8 ударов, большинство которых пришлось в область головы. Бил ее до потери сознания. Потом обмыл ей лицо и на руках понес к себе домой. По дороге устал. Тогда из подъезда ближайшего дома умыкнул детскую коляску, усадил на нее умирающую женщину и довез до своей квартиры. Там уложил женщину в кровать и уснул рядом.

Утром к нему нагрянули сотрудники полиции, которые ранее возбудили в отношении мужчины уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как выяснилось, не задолго до этого происшествия ревнивый ямалец пырнул ножом земляка, который нелестно высказался в адрес любимой.

Правоохранители, зайдя в квартиру, обнаружили его в постели с избитой женщиной, которая так и не пришла в себя поле побоев. Ее экстренно госпитализировали, но спасти не удалось. Женщина скончалась 21 июля в реанимационном отделении. Причиной смерти стала закрытая внутричерепная травма.

- Мужчину заключили под стражу. Следствием проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.