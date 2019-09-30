Германия собирается перенимать ямальский опыт дошкольного образования

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-30T11:39:16+03:00

Гости из Бундестага собираются вновь приехать на Ямал, чтобы пожить на стойбище

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Бесценный ямальский опыт дошкольного образования презентуют в Германии. Об этом заявил председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд. Немецкие парламентарии находятся на Ямале с ответным визитом, в рамках которого знакомятся с законотворчеством Заксобрания ЯНАО, работой соцобъектов и деятельностью предприятий ТЭК.

- Хотелось бы перенять опыт развития соцпроектов, особенно в области дошкольного образования. Мы поражены, как выглядят ваши детские сады и какие инновационные технологии используют в обучении детей. Нам есть чему учиться у вас, – прокомментировал Робби Шлунд.

Фото: zsyanao.ru

По его словам, стоит также перенять и умение ямальских городов и поселков не просто выживать, а полноценно функционировать в сложных климатических условиях. В Германии, например, снег для населения -настоящая паника: не ходят поезда, не ездят машины, замирает жизнь.

О том, как в регионе живут коренные малочисленные народы Севера, делегации из Бундестага рассказали представители Ассоциации «Ямал – потомкам!». Также прозвучал вопрос о равноправии коренных малочисленных народов на Ямале.

- У нас вообще такой вопрос не стоит, – подчеркнул президент Ассоциации «Ямал – потомкам!» Эдуард Яунгад.

В качестве примера он привел механизм формирования Народной программы. Для сбора предложений депутаты и представители власти выезжали в самые отдаленные поселки и фактории. Эдуард Яунгад рассказал гостям об обычае передавать младшему сыну по наследству все нажитое имущество, тем самым гарантируя сохранение истинного предназначения – каслать оленей в бескрайней тундре и жить по законам предков.

Делегация из Германии выразила желание приехать на Ямал еще раз, чтобы несколько дней пожить на стойбище и на себе испытать особенности жизни оленеводов.

ИСТОЧНИК KP.RU