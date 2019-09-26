Гости из Бундестага пересекли в Салехарде Полярный круг

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-26T12:32:01+03:00

Гости из Бундестага ФРГ пересекли в Салехарде Полярный круг Фото: zsyanao.ru

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В Салехард 26 сентября прибыла делегация германо-российской парламентской группы Бундестага Федеративной Республики Германия. Ее возглавил председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд.

Главная цель ответного визита, который продлится до 30 сентября, – расширение международного сотрудничества, обсуждение межпарламентского взаимодействия, знакомство с деятельностью предприятий ТЭК.

Немецкие парламентарии уже приняли участие в церемонии пересечения Полярного круга, им вручили сертификаты о прохождении 66 параллели. Во второй половине дня запланировано совместное заседание коллег, а также рабочее совещание с представителями госвласти Ямала и руководящим звеном предприятий ТЭК.

В ходе поездки состоится встреча с президентом регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал – потомкам!» Эдуардом Яунгадом и представителями Ассоциации. Будут обсуждаться вопросы сохранения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в условиях освоения Арктики.

Участники делегации намерены пообщаться с юными дипломатами, изучающими немецкий язык в салехардской школе. На мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» гости смогут увидеть производственный процесс и попробовать деликатесы из оленины.

Также иностранцев ждет знакомство с традициями и обычаями коренных малочисленных народов Севера в поселке Горнокнязевск, посещение музейно-выставочного комплекса имени Шемановского, сообщает Заксобрание ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU