На Ямале закрыли школу из-за ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-19T09:20:55+03:00

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Школу в селе Аксарка Приуральского района закрыли на карантин. Приостановить учебный процесс уже в сентябре пришлось из-за вспышки ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, школьников отправили на внеплановые каникулы на 10 дней. Однако отдыхать им не придется, теперь им предложат позаниматься дистанционно.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в округе началась прививочная кампания против гриппа. В предэпидемический сезон запланировано вакцинировать более 240 человек.

По прогнозам в предстоящий эпидемический сезон будет фиксироваться антигенные варианты гриппа А(H1N1), и А(H3N2). При этом одновременно наблюдается циркуляция вирусов гриппа В (сезонный грипп).

ИСТОЧНИК KP.RU