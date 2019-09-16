На Ямале рассказали, какой штамм гриппа ждут в регионе

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-16T13:21:33+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе началась прививочная кампания против гриппа. По прогнозам в предстоящий эпидемический сезон будет фиксироваться антигенные варианты гриппа А(H1N1), и А(H3N2). При этом одновременно наблюдается циркуляция вирусов гриппа В (сезонный грипп).

В предэпидемический сезон 2019-2020гг. среди населения округа запланировано привить против гриппа 241 231 человека. Уже вакцинировано против гриппа 21232 человека. Получить бесплатную вакцину можно во всех поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа.

Руководители всех «социальных» ведомств региона во главе с замгубернатора Татьяной Бучковой на своём примере продемонстрировали свою приверженность к вакцинопрофилактике и ответственное отношение к здоровью, сообщает депздрав ЯНАО.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, ведомство мониторирует эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу. В эпидемический сезон ОРВИ и гриппа 2018-2019 годов на территории региона зарегистрирован 1039 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Однако среди всех заболевших привитые составили15,9%, среди которых регистрировалось преимущественно легкое течение заболевания. По выявляемости грипп А/Н1N1/09 в 60,8%, грипп А/Н3N2 обнаружен в 38,8% грипп В обнаружен в 0,2% случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU