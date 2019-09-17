2019-09-17T13:34:07+03:00
Происшествия

За рулем легковушки с детьми, попавшей под КамАЗ, оказалась пьяная новоуренгойка

Полиция проводит проверку по факту ДТП
Анна Полякова
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За рулем легковушки с детьми, попавшей под КамАЗ, оказалась пьяная новоуренгойка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаЗа рулем легковушки с детьми, попавшей под КамАЗ, оказалась пьяная новоуренгойка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Стали известны подробности ДТП с КамАЗом и легковушкой, в которой пострадали дети. Авария произошла в Новом Уренгое 16 сентября.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», автомобиль марки Лада вылетел на полосу встречного движения на улице Южная объездная, где и произошло столкновение с грузовиком.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что за рулем находилась нетрезвая 42-летняя женщина. Все находившиеся в салоне легковушки пострадали: сама автомобилистка, 43-летний мужчина и двое несовершеннолетних детей 2006 и 2009 годов рождения. С ушибами все доставлены в приемное отделение больницы. Всем назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В отношении женщины вынесено постановление по делу об административном правонарушении по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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