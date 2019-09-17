2019-09-17T08:46:45+03:00
Происшествия

Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Новом Уренгое

Водитель легковушки вылетел на встречку
Анна Полякова
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Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Новом Уренгое Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДва ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Новом Уренгое Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали в ДТП, случившемся в Новом Уренгое 16 сентября. Авария произошла на улице Южная магистраль около 23.00 часов.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, автомобиль ВАЗ выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КамАЗом. Водитель легковушки не справился с управлением. В результате ДТП водитель и пассажира пассажира получили различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано десять ДТП, в результате которых травмировано пять человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3104 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 373 травмированы, в их числе 47 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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