2019-09-11T11:01:49+03:00
Происшествия

В Надыме пьяная пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании

Водитель сам привез ее в полицию
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В Надыме пьяная пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Фото с сайта СУ СК ЯНАОВ Надыме пьяная пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Фото с сайта СУ СК ЯНАО
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Конфликт между водителем такси и клиенткой возник из-за отказа платить за поездку. В отместку за приезд в полицию женщина решила обвинить таксиста в изнасиловании.

По данным следственного комитета Ямала, 29-летняя жительница Надыма обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Согласно материалам дела, 14 июля 2019 года около 8 часов утра нетрезвая женщина вызвала по телефону такси. Но воспользовавшись поездкой, она не смогла расплатиться, так как при ней не было денег. Нетрезвая пассажирка затеяла в салоне автомобиля скандал, и водитель отвез ее в отделение полиции. Там, находясь в помещении дежурной части, женщина заявила, что ее только что изнасиловал этот мужчина. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она собственноручно написала заявление. Информацию об изнасиловании обвиняемая подтвердила в объяснении следователю.

В ходе проведения доследственной проверки по заявлению женщины, факт совершения водителем такси тяжкого преступления не подтвердился.

В ходе расследования уголовного дела женщина полностью признала свою вину в ложном доносе. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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