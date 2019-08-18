2019-08-18T10:39:47+03:00
Общество

Глава Салехарда встретился с жильцами проблемного дома на улице Ямальской

В ближайшее время будет создана комиссия по признанию его аварийным
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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Глава администрации города Салехард Иван Кононенко провел прием граждан по личным вопросам. К градоначальнику обратилось три посетителя, еще одно обращение было коллективным.

Традиционно темой диалога стал жилищный вопрос. Так посетители интересовались возможностью предоставления служебных помещений для проживания. Им был разъяснен порядок предоставления такого жилья.

Жители одного из домов пришли на прием всем коллективом, вопрос – признание дома аварийным, с целью дальнейшего переселения и возможность проведения капитального ремонта.

В ходе беседы Иван Кононенко дал указание специалистам департамента городского хозяйства, также присутствующим на приеме, выехать на место, обследовать проблемный дом на улице Ямальской 11. В ближайшее время будет создана комиссия по признанию его аварийным, пока решено провести поддерживающий ремонт.

Жители дома попросили решить проблему со сквозным проездом через двор. В администрация заверили, что направят в адрес ГИБДД документы на согласование, если решение будет положительное, двор перекроют.

Иван Кононенко дал поручение поменять во дворе старые фонари уличного освещения на светодиодные. Также по обращению в адрес администрации в социальных сетях градоначальник сделал остановку в переулке Брусничный, здесь принято решение сделать отсыпку въездной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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