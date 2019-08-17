В Лабытнанги продолжаются поиски пропавшей в лесу бабушки

СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-17T06:16:48+03:00

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Окрестности Лабытнанги всю неделю прочесывали в поисках 84-летней бабушки, исчезнувшей полмесяца назад. Напомним, Нина Калугина ушла из дома предположительно 31 июля в лес.

В пятницу поиски решено пока приостановить, специалисты продолжат собирать информацию. По мере поступления любых новых данных будут проверяться все появляющиеся версии.

Как сообщалось ранее, обращение родственников в полицию, о пропаже члена семьи зарегистрировано 2 августа. Тогда же поступила информация в единую дежурно-диспетчерскую службу и «Ямалспас».

Сообщалось, что с ушедшей бабушкой была её собака, которая вернулась к дому одна. Район, в который, предположительно могла прийти северянка – территория к западу от Лабытнанги по обе стороны от дороги, ведущей к газораспределительной станции, был пройден полностью, также спасатели использовали квадрокоптер.

На время поиски уже приостанавливались, когда возникали сомнения в том, что старушка ушла именно в лес. Решение о продолжении поисково-спасательной операции принято в связи с поступившей вновь информацией о возможном, ранее не заявленном месте нахождения пожилой женщины. Для поиска организованна группа в количестве 64 человек, из них спасатели Салехардского отряда «Ямалспас», лабытнангские сотрудники МЧС, личный состав полиции по городу и УМВД России по ЯНАО.

Нину Калугину знают многие жители Лабытнанги: она известна своим участием в шахматных турнирах городского и окружного масштаба. Кроме того, пожилая женщина, как говорят близкие, ранее очень хорошо ориентировалась в лесу и сама не раз помогала заплутавшим грибникам найти дорогу домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU