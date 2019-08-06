В Лабытнанги на поиски пропавшей пенсионерки отправили квадрокоптер

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-06T15:09:12+03:00

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Поиски пенсионерки, пропавшей в Лабытнанги 31 июля, продолжаются. Сотрудники «Ямалспаса» используют для обнаружения немолодой женщины квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 6 июля.

Напомним, 84-летняя Нина Калугина ушла из дома в лес в прошлую среду и не вернулась. Предполагается, что старушка заблудилась. Просьбу о помощи в поиске северянки опубликовали в паблике «Лабытнанги Инфо» в соцсети «ВКонтакте». Известно, бабушка уходила в лес ее собака, которая 3 августа вернулась к дому одна.

Сообщение о ее исчезновении в ЕДДС поступило 3 августа. Сегодня, 5 августа, поиски продолжатся. Сотрудники «Ямалспаса» прочесывают местность в районе города. К ним присоединяются и волонтеры. Их сбор назначен на 11:00.

В группе горожане рассказывает, что что женщина весьма знаменита своей отзывчивостью, она сама не раз помогали заплутавшим землякам выйти из леса.

«В лесах на Октябрьском не могли найти дорогу, то в ручей упремся, то в болото, 6 часов блуждали. Направление - куда идти - понятно, а проходимой дороги нет. И тут эта бабушка появилась ниоткуда, как ангел. И повела за собой, вывела к дороге. Спасибо ей», - пишет Виталий С.

Сегодня ее ищут больше полсотни людей. Родственникам помогают сотрудники «Ямалспаса», УФСИН, а также неравнодушны горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU