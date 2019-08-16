2019-08-16T15:09:43+03:00
Экономика

АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования

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АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образованияАО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования
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АО «ТранснефтьСибирь» полностью выполнило мероприятия по ремонту и оснащению школ, предусмотренные трехлетней корпоративной благотворительной программой развития школьного образования ПАО «Транснефть».

В рамках корпоративной благотворительной программы в 2019 году предприятие завершило ремонт и оснащение кабинетов химии, физики и математики в четырнадцати школьных учреждениях на территориях ведения деятельности - в Тюменской, Курганской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецкого автономных округах.

Корпоративная благотворительная программа развития школьного образования ПАО «Транснефть» на 2017 – 2019 годы реализуется с целью создания необходимых условий для организации качественного учебного процесса. Всего за указанный период на эти цели АО «Транснефть – Сибирь» выделило финансирование в объеме 106,6 млн рублей.

В школьных классах за счет средств предприятия были произведены отделочные работы, проведена новая система электроснабжения, установлены энергосберегающие диодные световые приборы, в классах были установлены новые оконные стеклопакеты и дверные блоки. Кабинеты химии были переоборудованы в лаборатории, позволяющие безопасно проводить опыты с реактивами за каждой отдельной партой. Во всех кабинетах естественных и точных наук установлены интерактивные доски и другое учебное оборудование, соответствующее профилю изучаемого предмета.

Все работы завершены в срок, что позволит школьникам встретить День знаний в обновленных классах с современной мебелью и оборудованиям.

Справочно:

Корпоративная благотворительная программа ПАО «Транснефть» рассчитана на период 2017 – 2019 годов и охватывает 169 населенных пунктов регионов присутствия компании на территории 8 федеральных округов Российской Федерации. В общей сложности адресную помощь получит 241 школа. Всего за трехлетний период 2017-2019 годов финансирование корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» составит 1509,4 млн рублей

Реализация благотворительной программы позволит повысить уровень качества школьного образования по точным дисциплинам и приобрести ученикам набор базовых знаний для поступления в учреждения профессионального образования технических направлений подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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