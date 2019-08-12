2019-08-12T15:54:04+03:00
Происшествия

На Ямале не могут найти пропавшую в Лабытнанги старушку

Поисковики засомневались: уходила ли бабушка в лес
Анна Полякова
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На Ямале не могут найти пропавшую в Лабытнанги старушку Фото: pixabay.comНа Ямале не могут найти пропавшую в Лабытнанги старушку Фото: pixabay.com
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На Ямале поиски пропавшей в Лабытнанги старушки до сих пор не увенчались успехом. Как рассказал руководитель «Ямалспаса» Николай Потёмкин, в течение всей прошедшей недели проводилась поисково-спасательная операция в Приуральском районе. Каждый день в поисках бабушки принимали участие около 30 человек. Это спасатели, сотрудники различных ведомств и волонтеры.

- Пожилая женщина (1935 г.р.) ушла в лес за грибами еще 31 июля и не вернулась, местонахождение её до настоящего времени остаётся, к сожалению, неизвестным, - пояснил руководитель ведомства в понедельник, 12 августа.

Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com

Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com

Он отметил, что с начала грибного сезона в оперативную службу всё чаще поступают обращения родственников граждан, потерявшихся в лесу.

- Грибники ищут грибы, а мы – грибников, - сказал Николай Потёмкин. - так на прошлой неделе в Надымском районе спасли двух грибников, которые пропали в лесном массиве. При помощи квадрокоптера пострадавшие были обнаружены и благополучно эвакуированы в город.

На поиски старушки также был направлен квадрокоптер еще 6 августа, однако следов бабушки не обнаружено.

Напомним, в соцсети горожане рассказывают, что женщина весьма знаменита своей отзывчивостью, она сама не раз помогали заплутавшим землякам выйти из леса. Тем не менее, как отметил руководитель «Ямалспаса», заблудиться в лесу может не только грибник-новичок, но и человек, проживший всю жизнь на Ямале.

- Отправляясь в лес, необходимо соблюдать правила личной безопасности. Например, в одежде стоит отдавать предпочтение ярким непромокаемым вещам. От камуфляжного костюма лучше отказаться: в нём сложно заметить человека, сбившегося с пути, - напомнил Николай Потемкин. – Необходимо также взять с собой заряженный мобильный телефон, спички, нож, запас воды и продуктов. Пожилым людям стоит взять медикаменты первой необходимости. Перед походом в лес – обязательно сообщить родным о предполагаемом маршруте движения.

Не стоит также рисковать и ходить по лесу в одиночку и забираться в глушь, важно держаться открытой местности, где есть сотовая связь.

Между тем, у поисковиков возникли сомнения по поводу маршрута немолодой женщины. Возможно, она и не уходила в лес. В связи с этим активная фаза поиска бабушки приостановлена. Теперь спасатели собирают информацию о вероятном передвижении северянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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