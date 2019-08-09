В Надыме пьяный водитель мотороллера покалечил своего пассажира

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-09T09:55:21+03:00

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В Надым водитель мотороллера попал ночью 8 августа в аварию на улице Сенькина. Он ехал по городу около 2:30. Как уточняет Госавтоинспекция ЯНАО, байкер был в состоянии опьянения, не имел права управления транспортным средством. Кроме того, мотороллера не был зарегистрирован в установленном порядке.

Во время движения водитель не справился с управлением и мотороллера опрокинулся. В результате ДТП с различными травмами госпитализирован пассажир.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых травмированы два человека, в их числе ребенок.

С начала этого года в 2696 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 326 травмированы, в их числе 40 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU