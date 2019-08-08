Автомобилисты ЯНАО теперь знают, где на дорогах их ждут видеокамеры

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-08T15:10:43+03:00

Ямальские автомобилисты теперь знают, где их ждут камеры видеофиксации Фото: Ольга Крыльцова

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Ямальские автомобилисты теперь могут посмотреть, где именно, на каких дорогах и улицах расположены камеры видеофиксации, работающие в режиме реального времени. 31 июля 2019 года ГИБДД открыли на своем сайте интерактивный раздел, в котором показано, где расположены все онлайн-камеры для автоматической фиксации нарушений на дорогах России.

Пока раздел карты камер видеофиксации ГИБДД работает в тестовом режиме. Тем не менее, на карту нанесены все камеры и радары. Она будет постепенно дополняться по мере установки новых средств фото- и видеофиксации.

На карту нанесены все средства фото- и видеофиксации, расположенные на территории ЯНАО Фото: гибдд.рф:

Карту камер на дорогах можно найти на сайте ГИБДД. В боковой колонке справа нажать на ссылку «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».

Чтобы посмотреть детальную карту со всеми камерами ГИБДД на дорогах России нужно под картой выбрать свой регион, и на Яндекс карте отобразятся все камеры выбранного города, области или края.

Как пояснили в ГИБДД по ЯНАО, раздел с картой камер видеофиксации был разработан специалистами Госавтоинспекции по итогам Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, состоявшегося 26 июня 2019 года.

Целью предоставления информации с картой камер видеофиксации на сайте ГИБДД является широкое информирование участников дорожного движения, которое направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

К слову, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть ДТП, последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2682 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 324 травмированы, в их числе 39 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU