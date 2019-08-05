2019-08-05T08:58:49+03:00
Происшествия

На Ямале ищут старушку, пропавшую в тундре шесть дней назад

Организаторам поиска не хватает волонтеров
Анна Горлач
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На Ямале ищут старушку, заплутавшую в тундре Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comНа Ямале ищут старушку, заплутавшую в тундре Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
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В Лабытнанги пропала 84-летняя Нина Калугиа. Немолодая женщина ушла из дома еще 31 июля и не вернулась. Предполагается, что старушка ушла в лес за морошкой и заблудилась. Просьбу о помощи в поиске северянки опубликовали в паблике «Лабытнанги Инфо» в соцсети «ВКонтакте». Известно, бабушка уходила в лес ее собака, которая 3 августа вернулась к дому одна.

Сегодня, 5 августа, поиски продолжатся. Сотрудники «Ямалспаса» прочесывают местность в районе города. К ним присоединяются и волонтеры. Их сбор назначен на 11:00.

- Неравнодушных лабытнангцев набралось пока 17 человек, однако нужно как максимум пятьдесят, чтобы поиски были эффективными, - отмечают добровольцы - организаторы спасательной операции.

В группе горожане рассказывает, что что женщина весьма знаменита своей отзывчивостью, она сама не раз помогали заплутавшим землякам выйти из леса.

«Помню, эта женщина вывела нас из леса как-то, когда мы заплутали в лесах на Октябрьском. Не могли найти дорогу, то в ручей упремся, то в болото, 6 часов блуждали. Направление - куда идти - понятно, а проходимой дороги нет. И тут эта бабушка появилась ниоткуда, как ангел. И повела за собой, вывела к дороге. Спасибо ей», - пишет Виталий С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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