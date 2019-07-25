СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-25T13:10:25+03:00

На помощь жильцам рухнувшего в Лабытнанги дома выделили 20 миллионов рублей Фото: lbt.yanao.ru

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Правительство Ямала выделило порядка 20 миллионов на оказание помощи лабытнангцам - жителям дома № 3/А по улице Озерная.

Напомним, 12 июля деревянный дом стал нежилым. Из-за потери несущей способности конструкций основания здания он буквально сложился. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил в кратчайшие сроки выделить из окружного резервного фонда средства для решения жилищных вопросов жителей этого дома.

В понедельник, 15 июля, дом официально был признан аварийным и подлежащим сносу. Всего по этому адресу зарегистрировано 39 человек. Жители размещены в маневренном фонде, часть семей решили на время поселиться у родственников.

Жителям, проживавшим на условиях социального найма, администрацией города будут приобретены другие квартиры. Собственникам будет выплачено денежное возмещение (выкуп) за изымаемые в аварийном доме квартиры. Размер выкупа для каждого собственника будет разный – в каждом случае сумма возмещения будет предложена исходя из отчета независимого оценщика о стоимости квартир.

Всем владельцам квартир 18 июля было рекомендовано начать поиск жилья, чтобы на момент поступления денег на счета собственников у них уже были варианты для заключения договоров купли-продажи. Специалисты управления жилищной политики готовы оказать помощь в подборе вариантов квартир и далее помогут оформить договоры купли-продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU