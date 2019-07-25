На помощь жильцам рухнувшего в Лабытнанги дома выделили 20 миллионов рублей
Правительство Ямала выделило порядка 20 миллионов на оказание помощи лабытнангцам - жителям дома № 3/А по улице Озерная.
Напомним, 12 июля деревянный дом стал нежилым. Из-за потери несущей способности конструкций основания здания он буквально сложился. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил в кратчайшие сроки выделить из окружного резервного фонда средства для решения жилищных вопросов жителей этого дома.
В понедельник, 15 июля, дом официально был признан аварийным и подлежащим сносу. Всего по этому адресу зарегистрировано 39 человек. Жители размещены в маневренном фонде, часть семей решили на время поселиться у родственников.
Жителям, проживавшим на условиях социального найма, администрацией города будут приобретены другие квартиры. Собственникам будет выплачено денежное возмещение (выкуп) за изымаемые в аварийном доме квартиры. Размер выкупа для каждого собственника будет разный – в каждом случае сумма возмещения будет предложена исходя из отчета независимого оценщика о стоимости квартир.
Всем владельцам квартир 18 июля было рекомендовано начать поиск жилья, чтобы на момент поступления денег на счета собственников у них уже были варианты для заключения договоров купли-продажи. Специалисты управления жилищной политики готовы оказать помощь в подборе вариантов квартир и далее помогут оформить договоры купли-продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU