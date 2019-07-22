Поезд Москва – Лабытнанги задерживается из-за ЧП на станции Керки

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-22T15:06:13+03:00

В минувшие выходные этот поезд застрял на 17,5 часов под Харпом

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Поезд № 22 сообщением Москва – Лабытнанги будет задержан из-за схода вагонов с рельс в районе станции Керки Северной железной дороги. Об этом сообщает ОАО «РЖД». Движение поездов через аварийный участок может быть закрыто на 48 часов для проведения восстановительных работ.

Напомним, 22 июля 2019 года в 01:55 (мск) на станции Керки СЖД произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. Это случилось из-за размыва пути в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пострадавших нет.

Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам. Будет организовано питание пассажиров задержанных поездов.

Такая ситуация коснется 14 поездов. Принимаются все меры для восстановления движения через станцию Керки и организации доставки пассажиров альтернативными видами транспорта.

В ОАО "РЖД" работает оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-0000

Как сообщала ранее "Комсомольская правда - Ямал", в выходные поезд следованием Москва - Лабытнанги застрял под Харпом. Железнодорожное сообщение было нарушено из-за схода товарных вагонов между станцией Собь и поселком Харп.

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ИСТОЧНИК KP.RU