2019-07-22T15:06:13+03:00
Происшествия

Поезд Москва – Лабытнанги задерживается из-за ЧП на станции Керки

В минувшие выходные этот поезд застрял на 17,5 часов под Харпом
Анна Полякова
Поделиться:
Поезд Москва – Лабытнанги задерживается из-за ЧП на станции КеркиПоезд Москва – Лабытнанги задерживается из-за ЧП на станции КеркиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Поезд № 22 сообщением МоскваЛабытнанги будет задержан из-за схода вагонов с рельс в районе станции Керки Северной железной дороги. Об этом сообщает ОАО «РЖД». Движение поездов через аварийный участок может быть закрыто на 48 часов для проведения восстановительных работ.

Напомним, 22 июля 2019 года в 01:55 (мск) на станции Керки СЖД произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. Это случилось из-за размыва пути в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пострадавших нет.

Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам. Будет организовано питание пассажиров задержанных поездов.

Такая ситуация коснется 14 поездов. Принимаются все меры для восстановления движения через станцию Керки и организации доставки пассажиров альтернативными видами транспорта.

В ОАО "РЖД" работает оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-0000

Как сообщала ранее "Комсомольская правда - Ямал", в выходные поезд следованием Москва - Лабытнанги застрял под Харпом. Железнодорожное сообщение было нарушено из-за схода товарных вагонов между станцией Собь и поселком Харп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поезд следованием «Москва-Лабытнанги» застрял под Харпом

Около ста человек застряли на станции в Елецкая. Многие из пассажиров являются жителями Ямала... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юных ямальцев научили выживать в палаточном лагере «Северные просторы»
«Сотрудник банка» украл у жителя Лабытнанги 30 тысяч рублей
Неравнодушные таркосалинцы «Сотворили Чудо» возле старого стадиона
На Ямале мужчина упал за борт теплохода и утонул
Мошенники увели со счета надымчанки 26 тысяч рублей
В Муравленко выясняют, кто зарезал мужчину, тело которого нашли в квартире
За полгода на Ямале построили свыше 30 тысяч жилых квадратов
В Ноябрьске из окна многоэтажки выпала девочка
Глава Ямала провёл совещание по нацпроекту «Экология»
Иностранцев, выкупивших все билеты на теплоходный тур по Оби, поразил Ямал
В оленеводческих предприятиях Тазовского района пополнение
На факторию Яхады-Яха вертолет привез продукты
Администрацию Губкинского обязали выплатить 45 тысяч рублей покусанным детям
Ямальцы, очищая берег безымянного озера, решили придумать ему название
Ямалец после отказа супруги от близости надругался над внуком
«Уютный Ямал» стартовал: от северян ждут жизнеспособных идей
Самые агрессивные животные на Ямале живут в Красноселькупском районе
Ямальцы стали чаще летать
На Ямале зарегистрировано девять лестных пожаров
На переправе Салехард – Лабытнанги из-за ветра остановили паромы
Погода на Ямале 22 июля: тепло, местами пройдет дождь